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ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Güzel Sanatlar Lisesi Eskişehir'de sahneye çıktı. Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi ile ortaklaşa düzenlenen konsere, Eskişehir Vali Yardımcısı Erdinç Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, idareciler ve sanatse- verler katıldı.70 öğrenci ve 4 şef öğretmenin sahne aldığı programda, Batı müziği ve Türk halk müziğinden seçme eserler söylendi. Vali Yardımcısı Yılmaz, konser bitiminde ATSO Güzel Sanatlar Lisesi yönetimine plaket verdi. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt ise bu tür çalışmaların öğrencilerin gelişimi açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak ortaklaşa yapılan çalışmaların devamlılığını diledi.NEZAHAT ÖZ / ANTALYA