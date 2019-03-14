Kardelen ihracatı için gün sayılıyor

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ANTALYA'NIN Akseki ilçesinde doğadaki kardelenleri korumak için hayata geçirilen proje kapsamında 2016 yılında 4 dönümlük alana dikilen 30 bin kardelen soğanının sayısı, oluşturulan yeni üretim parselleriyle 2 milyona ulaştı. Proje ile kardelenlerin anaçlıkları artırılarak doğadaki yıpranmaların önüne geçilmesi planlanıyor.Kardelen soğanı ticareti yapan firma yetkilisi Sedat Oğuz, "İlk yıl 30 bin kardelen üretim parseli oluşturduk. Bu yıl hasat zamanına kadar bu sayıyı 2 milyon kardelen soğanı ve tohumuna ulaştırıcağız. Avrupa'da ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan kardelen soğanlarını ipraç etmeyi planlıyorwz" dedi.