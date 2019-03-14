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Kardelen ihracatı için gün sayılıyor

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Kardelen ihracatı için gün sayılıyor
ANTALYA'NIN Akseki ilçesinde doğadaki kardelenleri korumak için hayata geçirilen proje kapsamında 2016 yılında 4 dönümlük alana dikilen 30 bin kardelen soğanının sayısı, oluşturulan yeni üretim parselleriyle 2 milyona ulaştı. Proje ile kardelenlerin anaçlıkları artırılarak doğadaki yıpranmaların önüne geçilmesi planlanıyor.

2 MİLYON SOĞAN
Kardelen soğanı ticareti yapan firma yetkilisi Sedat Oğuz, "İlk yıl 30 bin kardelen üretim parseli oluşturduk. Bu yıl hasat zamanına kadar bu sayıyı 2 milyon kardelen soğanı ve tohumuna ulaştırıcağız. Avrupa'da ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan kardelen soğanlarını ipraç etmeyi planlıyorwz" dedi.
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Kardelen ihracatı için gün sayılıyor
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