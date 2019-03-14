Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde tarlasında kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. Olay Manavgat Karavca Mahallesi'nde meydana geldi.

ÇIĞLIKLARA KOŞTU
Edinilen bilgiye göre 3 çocuk babası Ahmet Çifçi (71), eşiyle birlikte traktörle Çorak mevkiinde göl kenarında bulunan tarlasına temizlik yapmaya gitti. Zeytin fidanı dikeceği tarlasında fidanlara gölge yapan adam, motorlu testere ile kesmeye çalıştığı çam ağacının altında kaldı. Göl kenarında bulunan tarlada zeytinlerle ilgilenen eşi, Ahmet Çifçi'nin feryadı üzerine bölgeye gittiğinde cansız bedeniyle karşılaştı. Çifçi'nin ölümünü duyan yakınları olay yerine koştu. Ağıtlar yakan Çifçi'nin yakınları güçlükle sakinleştirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN