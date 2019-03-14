Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde tarlasında kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. Olay Manavgat Karavca Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre 3 çocuk babası Ahmet Çifçi (71), eşiyle birlikte traktörle Çorak mevkiinde göl kenarında bulunan tarlasına temizlik yapmaya gitti. Zeytin fidanı dikeceği tarlasında fidanlara gölge yapan adam, motorlu testere ile kesmeye çalıştığı çam ağacının altında kaldı. Göl kenarında bulunan tarlada zeytinlerle ilgilenen eşi, Ahmet Çifçi'nin feryadı üzerine bölgeye gittiğinde cansız bedeniyle karşılaştı. Çifçi'nin ölümünü duyan yakınları olay yerine koştu. Ağıtlar yakan Çifçi'nin yakınları güçlükle sakinleştirildi.