Projenin başına ‘Halk’ koymakla bu iş olmuyo

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KONYAALTI Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Menderes Türel ve CHP Büyükşehir Adayı Muhittin Böcek'i ağırladı. Rixos Downtown Hotel'deki toplantının ilk konuşmacısı olan Türel, Böcek'in projelerini eleştirdi.Türel, kendisinin yapmayı planladığı kruvaziyer liman projesini CHP'li vekillerin meclise soru önergesi vererek eleştirdiğini hatırlattı. Türel, "Benim gündeme getirdiğim kruvaziyer limanı şimdi büyük liman içerisinde yapacaklarmış. Ama orada yapılması da mümkün değil" dedi. CHP'nin prestij projelerinin halk su, halk mama, halk et olduğunu hatırlatan Türel, "Halkın suyu musluktan akan sudur. Ben de evde musluk suyu içiyorum. Her projenin adını halk koyarak o projenin halkın olması mümkün değil. Bu kentte halk kart felaketini yaşadı. Halkın trilyonları gitti" diye konuştu.Antalya adına endişelendiğini vurgulayan Türel, "Bu filmi 2009 öncesinde de görmüştük. Seçildikleri zaman enkaz edebiyatı yaptılar. 5 senede Antalya, 15 seneye geriye gitti. Şimdi de aynı edebiyat" diye konuştu. Muhittin Böcek ise 20 yılda Konyaaltı ilçesinde yaptığı hizmetleri anlattı. Böcek, hazırladığı 74 projenin 1 aylık süre içerisinde hazırladığını açıkladı.