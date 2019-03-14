Sergen hocamızla devam etmek isteriz

BUGÜN NELER OLDU

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından düzenlenenetkinliğine katıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'la çalışmaktan memnun olduklarını belirten Başkan, "Şu an için hocamıza gelen bir teklif yok. Ama hocamız ben büyük bir takıma gitmek istiyorum derse, biz önünü açarız" dedi.Aynı şekilde futbolcuları için de bunun geçerli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Yeter ki tekliflerde dürüst ve samimi olsunlar" diye konuştu.