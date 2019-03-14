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Sergen hocamızla devam etmek isteriz

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, sezon sonu sözleşmesi bitecek ’la gelecek yıl da çalışmak istediklerini belirtti

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Sergen hocamızla devam etmek isteriz
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından düzenlenen "İstihdam ve Kariyer Günleri" etkinliğine katıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'la çalışmaktan memnun olduklarını belirten Başkan, "Hocamız kalmak isterse tabii ki sezon sonu sözleşmesini devam ettirmek isteriz. Şu an için hocamıza gelen bir teklif yok. Ama hocamız ben büyük bir takıma gitmek istiyorum derse, biz önünü açarız" dedi.

YETER KI DÜRÜST OLSUNLAR
Aynı şekilde futbolcuları için de bunun geçerli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Futbolcularımız da gitmek isterse daha önce yaptığım gibi önlerini açarım. Yeter ki tekliflerde dürüst ve samimi olsunlar" diye konuştu.
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Sergen hocamızla devam etmek isteriz
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