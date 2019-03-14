Ulaş’ı itfaiye ekibi kurtardı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA kapısını arkasından kilitlediği evlerinde mahsur kalan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir apartmanın beşinci katında yaşanan olayda, Ebru Güngörmez, evin kapısını açık bırakıp, komşuya gitti. Evde bulunan 4 yaşındaki Ulaş Güngörmez, kapıyı kapatarak kilitledi.Geri döndüğünde kilitlenen kapıyı bir türlü açamayan anne Güngörmez, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri çocuğun bulunduğu balkona merdivenle ulaşmaya çalıştı. Yaşananları oyun sanan küçük Ulaş ise merdivenle balkona çıkan itfaiye erine el salladı. Mahalle sakinleri ise sürekli yer değiştiren Ulaş'ı "İçeriye gir. Aşağıya sarkma" diyerek uyardı. Çocuğuna kavuşan anne Ebru Güngörmez, "Oğlum düşecek diye çok korktum. Bu bana ders oldu" dedi.