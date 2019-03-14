Yollar savaş alanına döndü

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA, Isparta ve Burdur'da meydana gelen 2 trafik kazasında 1'i ağır 25 kişi yaralandı. Diyarbakır'dan Antalya'ya gelen Süleyman K. yönetimindeki 21 FS 535 plakalı yolcu otobüsü yağışlı ve kaygan yolda yan yattı. Kazada 2'si ağır toplam 15 yolcu yaralandı. Kazanı ardından yaralılar ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolculardan durumu ağır olan iki kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Kazını ardından güvenlik güçleri inceleme başlattı.Isparta'da, 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı trafik kazasında araçlar hurdaya döndü, 21 kişi yaralandı. Kaza, Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Engin Damcı yönetimindeki 32 FR 577 ve Osman Sütçü yönetimindeki 32 K 0043 plakalı otomobiller ile Ayhan Bozkurt yönetimindeki 68 ED 449 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsüyle birlikte araçtaki 13 kişi, otomobillerde ise sürücülerle birlikte 8 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri ve çevredekilerinyardımıyla çıkarılarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi.Burdur'daki kaza ise Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Süleyman Emre Kılınç'ın kullandığı 42 DIP 19 plakalı otomobil, Emre Esmer yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobille çarpıştı. İki otomobil de çarpışmanın etkisiyle refüje savruldu. Kazada sürücüler ve araçlardaki İrem Su Akkaya (19) ile Beyza Din (19) yaralandı. Durumu ağır olan Akkaya, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.