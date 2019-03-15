3 puan çok şey demek

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, medya mensupları ile buluşarak hem geçen hafta oynanan Galatasaray, hem de bu hafta oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
MAÇIN ÖNEMİ ARTTI
Haftalık basın toplantısına, Galatasaray maçı ile ilgili düşüncelerini paylaşarak başlayan teknik direktör Bülent Korkmaz, "Yenilmemize rağmen iyi oynadığımızı söyleyebilirim.
Ancak futbol şansı yanımızda olmuyor" dedi. Bu hafta iyi oyun, futbol şansı ve en önemlisi taraftarın desteğiyle birlikte Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını kazanmanın tek düşünceleri olduğunu
belirten Korkmaz, "1 galibiyetin çok şeyi değiştireceğine inanıyorum. Her maç önemli ama bu maçın önemi daha da arttı. Dolayısıyla inşallah bu ligin en önemli maçlarından birini kazanarak
, taraftarımıza hediye ederiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
HER TAKIMI YENEBILIRIZ
Herkesin küme düşme hattına baktığını, oysa kendilerinin aynı düşüncede olmadığını aktaran Korkmaz, "Kaybedersek değil, kazanırsak neler olabileceğini konuşalım.
Kazanırsak farklı şeyler konuşabiliriz. Olumsuz değil, olumlu şeyler düşünmeliyiz. Biz olaya böyle bakıyoruz. Takım halinde oynadığımız zaman her rakibe karşı kazanma şansımız var. Takım halinde savunma ve hücum yaptığımız zaman, şampiyonluk yarışındaki takımlara karşı da kazanma şansımız var.
Biz her takımı yenebiliriz" ifadelerini kullandı.
41 PUAN İLK HEDEFİMİZ
Açıkladığı 41 puan hedefiyle ilgili de konuşan Korkmaz, "İkinci yarı başladığından itibaren söylüyorum. Ligin böyle gideceğini az çok kestirebiliyordum.
Dolayısıyla üzerine basarak 'İlk hedefimiz 41 puan' dedim. Kendi takımım adına genel hedefimiz 41 puan demedim.
'İlk hedefimiz bu puana ulaşmak' dedim. Hala da onu söylüyorum. İlk hedefimiz 41 puan. Genel hedefimiz bu değil" ifadelerini kullandı.
HAYAL KURMAYALIM
Hedefler konuşulurken gerçekçi olunması gerektiğini belirten Korkmaz, "Hayal kurmak çok güzel bir şey ama gerçekleri söylemek daha doğru bence. İnsanları mutlu etmeyi gerçekten çok isterim. Büyük hedeflerle ilgili konuşurken, 'Bu seneyi geçelim, sonra oturup konuşalım. Büyük hedefleri o zaman belirleyelim' dedim. Hedefi bu sene değil, seneye konuşalım" dedi.