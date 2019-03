3 puan çok şey demek

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, medya mensupları ile buluşarak hem geçen hafta oynanan Galatasaray, hem de bu hafta oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Haftalık basın toplantısına, Galatasaray maçı ile ilgili düşüncelerini paylaşarak başlayan teknik direktör Bülent Korkmaz, "Ancak futbol şansı yanımızda olmuyor" dedi. Bu hafta iyi oyun, futbol şansı ve en önemlisi taraftarın desteğiyle birlikte Aytemizbelirten Korkmaz, "1 galibiyetin çok şeyi değiştireceğine inanıyorum. Her maç önemli ama bu maçın önemi daha da arttı. Dolayısıyla inşallah bu, taraftarımıza hediye ederiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Herkesin küme düşme hattına baktığını, oysa kendilerinin aynı düşüncede olmadığını aktaran Korkmaz, "Kazanırsak farklı şeyler konuşabiliriz. Olumsuz değil, olumlu şeyler düşünmeliyiz. Biz olaya böyle bakıyoruz. Takım halinde oynadığımız zaman her rakibe karşı kazanma şansımız var. Takım halinde savunma ve hücum yaptığımız zaman,Biz her takımı yenebiliriz" ifadelerini kullandı.Açıkladığı 41 puan hedefiyle ilgili de konuşan Korkmaz, "İkinci yarı başladığından itibaren söylüyorum.Dolayısıyla üzerine basarak 'İlk hedefimiz 41 puan' dedim.'İlk hedefimiz bu puana ulaşmak' dedim. Hala da onu söylüyorum. İlk hedefimiz 41 puan. Genel hedefimiz bu değil" ifadelerini kullandı.Hedefler konuşulurken gerçekçi olunması gerektiğini belirten Korkmaz, "Hayal kurmak çok güzel bir şey ama gerçekleri söylemek daha doğru bence. İnsanları mutlu etmeyi gerçekten çok isterim. Büyük hedeflerle ilgili konuşurken, 'Bu seneyi geçelim, sonra oturup konuşalım. Büyük hedefleri o zaman belirleyelim' dedim. Hedefi bu sene değil, seneye konuşalım" dedi.