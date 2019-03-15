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’da derbi hazırlığı

Giriş Tarihi: 15.3.2019
Alanyaspor’da derbi hazırlığı
AYTEMIZ Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Futbolcular bir günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı. Villafanez, Obi, Djalma Campos ve Junior Fernandes takımdan ayrı idman yaptı.

MURAT YÜCEL'DEN ZIYARET
Aytemiz Alanyaspor, antrenman öncesi sürpriz misafirlerini ağırladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, turuncu- yeşillileri ziyaret ederek Antalyaspor maçı için başarı diledi.
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Alanyaspor’da derbi hazırlığı
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