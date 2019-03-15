Alanyaspor’da derbi hazırlığı

BUGÜN NELER OLDU

AYTEMIZ Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı. Villafanez, Obi, Djalma Campos ve Junior Fernandes takımdan ayrı idman yaptı.Aytemiz Alanyaspor, antrenman öncesi sürpriz misafirlerini ağırladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, turuncu- yeşillileri ziyaret ederek