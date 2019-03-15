Antalya’da 700 çocuk ‘Yeşerdi’

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Yeşeren Çocuklar Projesi'nin 21'inci haftası gerçekleşti. Döşemealtı Ayşe Sak Ortaokulu öğrencileri Yeşeren Çocuk projesine katılarak sertifikalarını aldı.BATEM'in Aksu yerleşkesinde yer alan seralarda domates fidesi dikerek güne başlayan çocuklar, hayatlarında ilk kez fide dikme tecrübesi yaşadı. EXPO 2016 Antalya alanına gelen çocuklara, turunçgil yetiştiriciliğinin tanıtımı ve fidan dikimini tecrübe etti. 21 okulun dahil olduğu projede 700 öğrenci toprağa dokunarak hayatlarına renk kattı.