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’da 700 çocuk ‘Yeşerdi’

‘Yeşeren Çocuklar Projesi’nin 21’inci haftası yapıldı. 700 öğrenci toprağa dokunarak fide dikimi yaptı. İlkleri yaşayan çocuklara sertifikaları verildi

Giriş Tarihi: 15.3.2019
Antalya’da 700 çocuk ‘Yeşerdi’
ANTALYA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Yeşeren Çocuklar Projesi'nin 21'inci haftası gerçekleşti. Döşemealtı Ayşe Sak Ortaokulu öğrencileri Yeşeren Çocuk projesine katılarak sertifikalarını aldı.

İLKLERİ YAŞADILAR
BATEM'in Aksu yerleşkesinde yer alan seralarda domates fidesi dikerek güne başlayan çocuklar, hayatlarında ilk kez fide dikme tecrübesi yaşadı. EXPO 2016 Antalya alanına gelen çocuklara, turunçgil yetiştiriciliğinin tanıtımı ve fidan dikimini tecrübe etti. 21 okulun dahil olduğu projede 700 öğrenci toprağa dokunarak hayatlarına renk kattı.
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Antalya’da 700 çocuk ‘Yeşerdi’
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