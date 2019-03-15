ASAT güreşçileri başarıya doymuyor

BUGÜN NELER OLDU

Güreşte marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Güreş Takımı, başarılarına her geçen gün yenisini ekliyor. Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 5Tekin, geçtiğimiz sene de İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde ederek bronz madalya kazanmıştı.Öte yandan Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen, 50 ilden 500'ün üzerinde sporcunun katıldığı Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'yı temsil eden ASAT Spor Kulübü Güreşçileri, yine başarılı sonuçlar aldı.57 kiloda Adem Uzun ve 92 kiloda Nail Seyyar Türkiye 3'üncüsü, 92 kiloda Enes Doğa ve 79 kiloda Ünal Karabacak Türkiye 5'incisi oldu. ASAT Spor Kulübü şampiyonadan takım olarak da 5.'likle ayrıldı. ASAT Spor Güreş Koordinatörü Mustafa