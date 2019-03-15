Çiçekler solmayacak

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nün 'Çiçekleri Soldurmayalım Projesi' kapsamında eğitim gören kursiyerlere sertifikaları verildi. Çocuk Şube Müdürlüğü'nün çocuk ve gençlerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında aşçı yardımcısı, pasta yapımı ve sunumu, saça geçici ve kalıcı şekil verme ile ev tipi klima bölümlerinde toplam 80 kursiyer 12 Kasım 2018 tarihinde eğitimlere başladı.Mesleki eğitim kurslarını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan 67 kursiyere, Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sertifikaları verili. Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkçı ve Çocuk Şube Müdürü Mehmet Tatar tarafından sertifikalarını alan çocuk ve gençler mutluluk yaşadı.