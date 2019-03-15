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Duraliler’e imar sözü tutulacak

Giriş Tarihi: 15.3.2019
Duraliler’e imar sözü tutulacak
ANTALYA'NIN Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kepez adayı Hakan Tütüncü, yerel seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen açık hava mitinginde Duraliler Mahallesi sakinleriyle buluştu. Tütüncü, 2 kez yapmalarına rağmen engellenen Duraliler imar planının tamamlanacağını söyledi.

CHP'DEN RET OYU
Başkan Hakan Tütüncü, Aralık 2015 ve Ekim 2017'de tamamladıkları imar planlarının Ziraat Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davalar nedeniyle iptal edildiğini söyledi. Tütüncü, "Son imar planı, meclisten AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla geçti. CHP ret oyu verdi. Ama biz engelleri aşa aşa imar planını tamamlayacağız. Altınova'da olduğu gibi sorunu çözeceğiz" dedi.
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Duraliler’e imar sözü tutulacak
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