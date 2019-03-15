İşkence ‘cepten’ çıktı

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde, uyuşturucu kullandığı suçlamasıyla gözaltına alınan D.Ö.'nün cep telefonunda, 2 kişinin ormanlık alanda 'darp ve işkence' görüntüleri ortaya çıktı.Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden D.Ö. ve 1 kişi tutuklandı. Olay, Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine ortaya çıktı. Video kayıtlarında ormanlık alanda 'yapmayın' diyerek bağırıp, sopayla dövülen, küfür, hakaret ve eziyete maruz kalan ve kıyafetleri soyulup çıplak bedenle sürünme, şınav çekme, şınav çekemeyince sırtına sopayla vurma gibi işkence edilen 2 kişinin görüntülerinin olduğu belirlendi. Olayı araştıran jandarma ekipleri, işkenceye uğrayan ve adı açıklanmayan mağdurların şüphelilere borçları olduğunu ancak yüksek faiz uygulandığı için ödeyemediklerini belirledi. İfadeleri alınan mağdurlar eziyet gördüklerini ve cep telefonlarının gasp edildiğini söyleyerek, şikayetçi oldu. Mağdurların doktor raporunda vücutlarında darbeye bağlı yara izleri tespit edildi. D.Ö. ile birlikte olayı gerçekleştiren M.B. ve A.Y. yakalandı. D.Ö. ve M.B. mahkemece tutuklanırken, A.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.