Kemer’de Üras’a tam destek

BUGÜN NELER OLDU

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Kemer ilçesinde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Yusuf Üras'ın proje tanıtım toplantısına katıldı. Üras'a destek isteyen Çavuşoğlu, Kemer'de yeni bir sayfa açılacağını söyledi. AK Parti olarak Üras'ta tam destek verdiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bu trenden ineni geri bindirmeyeceğiz. Erdoğan ve Bahçeli'nin kararını 'Ben bu kararı saymıyorum' diyecek, sonra da yine bize katılmak isteyecek. Yok öyle bir şey" diye konuştu.Çavuşoğlu, CHP ve İP'nin HDP işbirliğine de değindi. Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifak neden zillet ittifakı diyoruz? Demokraside herkes ittifak kurabilir. Ama demokrasilerde terör yoktur. Bugün, yılana sarılır misali CHP ve İP, HDP'ye ve onun arkasındaki PKK'ya sarılıyor. Biz bunları söyleyince 'Siz bize terörist diyorsunuz' diyorlar. Yok, biz size 'terörist' demiyoruz. CHP'nin içerisinde teröristlerin cenazesine giden var. CHP'nin içerisinde DHKPC'liler de var" şeklinde konuştu.