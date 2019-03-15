Köpek saldırıları halkı isyan ettirdi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı'nda son iki ayda 4 kişi, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı. Bölgedeki köpeklerin bir kişi tarafından çiğ etle beslendiği iddia edildi. Köpeklerin saldırısı sonucu bacak ve kollarından yaralanan vatandaşlar, sorunun çözümü için belediyeye başvurdu.Bir ay önce parkta saldırıya uğrayan Adem Gök, yürüyüş yaparken bir köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Saldırı sonucu kolundan yararlandığını belirten Gök, "Zıplayarak sol kolumdan ısırdı ve kaçtı. Hastaneye gittim ve 1 aydır aşı oluyorum. Herkes korku içinde" dedi.Üç gün önce yürüyüş yaparken 3 köpeğin saldırısına uğrayan Mustafa Sakarya ise pansuman için geldiği hastanede yaşadığı akorkuyu, "Bankta 3 köpek duruyordu. Polis motosikletine iki köpek koşmaya başladı. diğeride bana saldırdı ve ısırdı. Bağırmaktan sesim kısıldı. Beni parktaki gençler kurtardı" sözleri ile anlattı.