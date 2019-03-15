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Öğrencilerden Yaşlılar Haftası’na erken kutlama

Giriş Tarihi: 15.3.2019
Öğrencilerden Yaşlılar Haftası’na erken kutlama
BURDUR Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yaşlılar Haftası dolayısıyla Berberoğlu Vakfı Huzurevi'nde kalan yaşlıları unutmadı. Öğrenciler, yaşlılar ile sohbet edip, şarkı söyledi ve drama yaptı.

DOPİNG ETKİSİ YAPTI
Ziyarette okul bünyesindeki Uygulama Anaokulu öğrencileri de yer aldı. Okul Müdürü Özlem Karpuz, "Öğrencilerimize Değerler Eğitimi kapsamında yaşayarak yaşlılara değer vermeleri gerektiğini öğretiyoruz" dedi. Huzurevi sakinleri ise ziyaretlerin kendilverkine güç ve moral verdiğini söyledi.
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Öğrencilerden Yaşlılar Haftası’na erken kutlama
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