Proje de kafa da aynı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde belediyeye iş yapan 13 müteahhidi çıkmaza sokan, işçi alacaklarını ödeyemeyen ve 374 dönüm araziyi satan CHP'li Belediye Başkanı ve adayı Turgay Genç, çözümü yapamadığı projeleri makyajlamakta buldu. Yaptırdığı caminin müteahhide olan borcunu bile ödeyemeyen 32 milyon liraya hastane yapıp özel bir şirkete kiralayan, belediyeyi 200 milyon lira borçlandıran Genç, 5 yıl daha görev istedi. Bu ekonomik bozukluğa karşın Genç'in yeni dönem için 'Termessos Fuar İş Merkezi ve Seyir Kulesi' adı altındaki uçuk projesi dikkat çekti.CHP'li Genç'in yeni seçim vaatlerinde, 5 yıl önce söz verip yapamadığı birçok proje yer aldı. Projelerin isimleri ve görselleri değiştirilen eski projeler makyajlanarak yeni gibi vatandaşa sunuldu. Döşemealtı için 5 yıl önce vizyon proje olarak tanıttığı 'Kırkgöz Yaşam Vadisi Projesi' yeni seçim kataloğunda 'Kırkgöz Doğa Parkı' olarak yeniden vadeden Genç'in hayata geçiremediği 'Otoparklar Projesi' de 'Katlı Otopark Projesi' olarak değiştirildi. Genç'in söz verip yapmadığı 'Yaşlı Bakım Evleri' ise yeni dönem için aynı adla katalogda yer aldı. 'Kültür ve Sanat Parkı' projesi de ismi değiştirerek 'Termessos Gösteri Merkezi' olarak makyajlandı.Genç'in 5 yılda yapmadığı 'Nar Ürünleri Üretim Tesisi' yeni dönemde 'Döşemealtı Nar, Zeytin Entegre Depolama İşleme ve Pazarlama Tesisi' olarak tanıtıldı. 'Futbol Sahası ve Stadyum' projesi bu kez branşı değiştirilerek 'Güreş Merkezi ve Güreş Akademisi' projesine dönüştürüldü. Genç'in kültürel ve sosyal projeleri arasında eski projesi 'Belediye Sinema Salonu' ise 'Kültür ve Sanat Parkı' projesi olarak sunuldu. Döşemealtı Belediyesi geçen yıl Nar Festivali ve Yağlı Güreşleri'ni ekonomik gerekçelerle iptal etmişti. Belediye buna karşın güreş ağalık ihalesinde 3 yıl boyunca bağış sözlerini tahsil etmemişti.CHP adayı Genç'in 2014 yılındaki vaatleri arasında yer alan ve görseli ile EXPO 2016 projesine büyük benzerlik gösteren 'Döşemealtı Kent Meydanı ve Ticaret Merkezi' projesi yeni vaatler arasında ismi ve görseli değiştirilmiş halde yerini tekrar aldı. Belediye'nin ilk dönemdeki 'Döşemealtı Büyük Park' projesi ise yeni dönem için 'Eğlence ve Su Parkı' projesi olarak vaat edildi. 'Ekoloji ve Organik Hobi Bahçeleri' de diğerleri gibi adı değiştirilerek 'Sağlık Bahçeleri Projesi' olarak seçim kataloğunda yer buldu