Raylı sistemde 3’üncü etap pazar günü başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Çallı tramvay durağından Antray'a bindi ve Çarşamba Pazarı'na yolculuk etti. Tramvayda halkla sohbet eden Türel, 3. Etap Raylı Sistem Hattı Varsak-Otogar bölümünün 17 Mart'tan sonra yolculu seferlere başlayacağını açıkltdı. Vatandaşlar Başkan Türel'e yakın ilgi gösterdi. 'Sen bir başkasın başkan, kendi yaptığın eserine biniyorsun' diyen vatandaşa Türel, 'Bizim için büyük şereftir' diye yanıt verdi. Bu dönem 28 katlı kavşak ve 44 kilometrelik bir raylı sistem ağını Antalya'ya kazandırdıklarını anlatan Türel, bir önceki dönemde Antalya'da bu hizmetler yapılsaydı belki de şu an metroyu bitiriyor olacağına dikkat çekti.Menderes Türel, "Gelecek dönem için Konyaaltı Büyük Liman'dan başlayıp Kırcami'nin de içinden geçerek Lara Kundu'ya kadar giden bir metrodan bahsediyoruz. Antalya'mıza verdiğimiz her sözü tutmuş bir belediye başkanı olmanın özgüveni ve gururu ile halkımızın arasındayız. Bunu da başaracağız" dedi.