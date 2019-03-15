Spor gazetecileri rahat çalışacak

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TÜRKIYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi, Antalya'nın Alanya ilçesinde gazetecilerin spor müsabakalarında yaşadığı sorunları yerinde inceleyip, giderilmesi için önce meslektaşlarıyla, ardından yetkili isimlerle bir araya geldi. TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, yönetim kurulu üyeleri Erkan Erman, Murat Özgen ve Sabri Çağlar, Alanya'da yayımlanan gazeteleri, yayın yapan televizyon kanallarını, Alanya Belediyesi Spor Müdürlüğü'nü ve Aytemiz Alanyaspor'u ziyaret etti.Heyet, sorunları görüşmek için Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile de bir araya geldi. Ziyaretlerin ilçedeki spor gazetecilerinin mesleklerini iyi şartlarda yapabilmesi için son derece olumlu olduğunun altını çizen Şifa Çiçek, "Sorunları ve önerileri yetkililere ilettik. Bundan sonra da takip edeceğiz. Antalya sporunun Türkiye geneline daha iyi duyuracağız" dedi.