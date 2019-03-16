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23’üncü ofisi açtılar

Giriş Tarihi: 16.3.2019
23’üncü ofisi açtılar
Gayrımenkul sektörünün önemli kuruluşlarından Realty World'ün Antalya'daki 23'üncü ofisi olan Need Gayrimenkul, düzenlenen şık törenle hizmete açıldı. Açılışa, sektörün Antalya'daki önde gelen isimleri katıldı. Trio eşliğinde keyifli sohbetlere imza atan davetliler, sektör dinamikleri üzerine fikir alışverişinde bulundu. İşletmenin açılış kurdelesini ofisin Muhammed Züfer, Demet Bahar, Cumali Züfer, Timuçin Esin ve turizmci Ömer Güneri birlikte kesti. Açılış kokteyli boyunca davetlilerle yakından ilgilenen ev sahibi Demet Bahar, kendilenrini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.
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23’üncü ofisi açtılar
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