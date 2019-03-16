Bir gün arayla iki uçurum faciası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir gün arayla yaşanan iki uçurum faciasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Önceki gün Yaylaalan Mahallesi'nde meydana gelen kazada Nail Çelik'in kullandığı 07 LSM 67 plakalı kamyonet Boyacıoğlu mevkiinde bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. 70 yaşındaki Çelik olay yerinde hayatını kaybetti.

ARACA HALAT BAĞLANDI

Kazanın duyulmasının ardından Nail Çelik'in yakınları ve Yaylaalan sakinleri olay yerine akın etti. Dün de İbradı ilçesinden Manavgat istikametine gelen 07 LSK 96 plakalı minibüs Manavgat Yaylaalan Mahallesi seyir terası mevkisinde kontrolden çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü Hüseyin Bodur, araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekibi kamyonetin düşmemesi için aracı halatla bağladı. Ekipler 2 saat araç içinde mahsur kalan sürücüyü yaralı olarak kurtardı. Bodur, hastaneye kaldırıldı.