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Doktorların bayramı

Doktorlar ’nın 100. yılını çeşitli etkinliklerle kutladı. Çalışanlara plaket verilirken, doktor adayları da önlük giydi

Giriş Tarihi: 16.3.2019
Doktorların bayramı

Antalya'da 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sağlık Bimleri ÜniversitesiAntalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde konferans düzenlendi. Sağlık çalışanlarının hazırladığı resim sergisi açıldı. Çalışanlara Başhekim Halil Yalçın Yüksel, tarafından çiçek verildi.

SAĞLIKTA VEFA ÖNEMLİ
Korkuteli Devlet Hastanesi'nde de düzenlenen törende meslekte 30 yılı aşkın çalışan doktor, hemşire, ebe, sağlık çalışanı ve şoförlere plaket verildi. Devlet Hastanesi Başhekim Nihat Ateş, 14 Mart sadece hekimlerimizin değil bütün sağlık çalışanlarımızın bayramıdır" dedi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu dü, Isparta-Burdur Tabipler Odası Başkanı Dr. Mehmet Ali Gökçe, SDÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar, SDÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım ve beraberindeki heyeti rları makamında ağırladı.


İLK ADIMI ATTILAR
ALANYA Alaadin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ise hekim adayı öğrenciler için önlük giyme töreni gerçekleştirildi. Alanya Kültür Merkezi'ndeki törende akademisyenler doktor adaylarının önlüklerini giy dirdi.

DOKTORLARA ÇİÇEK
ALANYA'DA özel bir kreşin öğrencileri öğretmenleriyle birlikte ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimini ziyaret etti. 3-6 yaş grubu öğrencileri ve öğretmenleri, sağlık çalışanlarına verdikleri sağlık hizmeti için teşekkür edip hastane yönetimine çiçek takdim etti.

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