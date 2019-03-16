Emine annenin yüreği engelli üçüzleri için atıyor

Burdur'un Bucak ilçesinde Emine ve İsmail Arlı çifti, 18 yıl önce dünyaya gelen dördü spastik engelli beşizlerinden birini kaybedince, diğerlerine büyük bir özenle bakıyor. Evlat acısını tekrar yaşamamak için diğerlerinin üzerine titreyen Arlı çiftini, çocuklarının "Anne ben niye yürüyemiyorum?" sorusuna cevap verememek üzüyor. Hüseyin Fazıl, Hamit Taha ve Ümmü Bilge'nin en büyük destekçileri ise lise öğrencisi beşizleri Muhammed İkbal. Kardeşlerini çok sevdiğini belirten İkbal, "Kardeşlerimle ilgileniyorum, onlara kitap okuyorum. Onlar benim canlarım" dedi.

AKÜLÜ ARABA ISTIYOR

Ev hanımı Emine Arlı (40), "Biz bunu yaşayacakmışız. Bakımları çok zor ama onlar benim yavrularım. Çocuklarımın yemeğini yediriyorum, suyunu içiriyorum, altlarına bez bağlıyorum. 'Biz olmadan tek başlarına kalsalar nasıl yaşayacaklar?' diye düşünüyorum. En büyük korkum onlardan önce ölmek, onları bu hayatta yalnız bırakmak" dedi. Çaycılık yaparak geçimlerini sağlayan baba İsmail Arlı (45) da "Onlar için her şeye, her zorluğa katlanırım. Yeter ki evlatlarımın canı sağ olsun" dedi. Arlı, en büyük sıkıntılarının ise akülü arabaları olmaması olduğunu söyledi.