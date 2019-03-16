Hedef 12 ay yaşayan turizm

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da turizmi değerlendirdi. Kundu turizm merkezinde bulunan bir otelde turizmcilerle bir araya gelen Ersoy, Antalya'nın turizmin başkenti olduğunu belirterek, Türkiye'ye gelen her 3 turistten birinin Antalya'ya geldiğini söyledi. Sektördeki en önemli sorunun, sezonun uzatılması olduğunu kaydeden Ersoy, "Tatil bölgelerinde en uzun sezon Antalya'da var. Biz sezonun bütün oteller açısından 12 aya yayılabilmesi, istihdamın artması ve 12 ay korunması için hem sektör hem de yerel yönetimler olarak neler yapmamız gerektiğini ele aldık. Antalya'nın bir kültür başkenti olması lazım" dedi.

ALANYA ZİYARETİ

Ersoy, bu alanda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çok ciddi projeleri olduğunun altını çizdi ve "Projelerin tamamı önümüzdeki yıllarda gerçekleştiği zaman biz inanıyoruz ki Antalya'da sezon 12 aya ciddi şekilde uzayacak. Bu daha fazla istihdam gerektirecek" dedi. Ersoy daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Alanya'ya gitti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret eden Ersoy, "Turizm sezonu Antalya'da erken başlıyor. Turizmi 12 aya yaymak sadece bakanlık olarak yapacağımız çalışmalarla mümkün değil. Belediye desteği çok önemli" dedi.