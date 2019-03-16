İstihdamın ilacı yatırım

Antalya Valisi Münir Karaloğlu istihdama katkı sağlamak amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen Antalya İstihdam Fuarı'nın (ANİF) açılışını gerçekleştirdi. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen fuarın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, ile oda başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ve pek çok vatandaş katıldı

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İşsizlik ve istihdamın Türkiye'nin ve hükümetin en önemli meselelerinden olduğuna değinen Vali Karaloğlu, "Biz Antalya olarak istihdama destek vermek, işsizlik oranlarını düşürmek üzere yoğun çalışmalar içindeyiz" dedi. Karaloğlu, istihdam seferberliği kapsamında verilen teşvikleri de anlatarak, "İşverenimiz 12 ay çalıştırmak koşuluyla ilk 3 ayını sıfır maliyetle çalıştıracaklar. Bu büyük fırsat" dedi. Karaloğlu, mesleki eğitimin de önemine dikkat çekti. Başkan Türel ise işsizliğin tek çözümünün yeni yatırım alanları açmak olduğunu belirterek, "Antalya'da yaklaşık 20 milyarlık yatırımla 70 bin kişiye iş imkanı sunmanın heyecanı içerisindeyiz" dedi. Büyükşehir Belediye bünyesinde bulunan istihdam ofisine 5 senede 30 bin vatandaşın başvuru yaptığına dikkat çeken Başkan Türel, "Bugüne kadar 8 bin 500 kişi özel sektörde iş sahibi oldu" dedi.