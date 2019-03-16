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’ sergisi açıldı

Giriş Tarihi: 16.3.2019
‘Tapestri’ sergisi açıldı
Ressam Devrim Erbil'in 'Tapestri (Halı/ Resim) Sergisi' Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Antalyalı sanatseverlerin bir araya geldiği sergi, İbrahim Karaoğlu'nun küratörlüğünde ve Şebnem Bahar'ın sanat koordinatörlüğünde gerçekleşti. Batı ve doğu sanatının estetiğini barındıran özgün resimlerle çalışmalarını sürdüren Erbil, marküteri, vitray, seramik, halı batik gibi farklı tekniklerde de üretimleri bulunan bir sanatçı. Sanatçının sergisinde, özgün yöntemlerle dönüştürülen resimler ve onların halıları yer alıyor.
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‘Tapestri’ sergisi açıldı
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