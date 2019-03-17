Akdeniz derbisinin galibi Antalyaspor

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz derbisinde gülen ev sahibi Antalyaspor oldu. Kırmızıbeyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yenerek rahat bir nefes aldı. Maça çıkmadan önce 12'nci sırada yer alanCentilmen bir havada geçen maçta tek üzücü sahne Amilton, Ozan Tufan tartışmasına dahil olan Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın hakem tarafından tribüne gönderilmesi oldu.27. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top kaleciağlara gitti. 1-0 32'de atılan uzun pasta topla ilerleyenkaleci Haydar'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0Golleri atanformasınıyayıncı kuruluşun kamerasınagöstererek yaşadı.48. dakikada Amilton'un sert şutundatop ağlara gitti. 3-058'de Alanya'nın hocası Sergen Yalçın,hakem tarafından tribüne gönderildi.90+4'te Baiano'nun sağ kanattan cezasahası içine ortasındaANTALYASPOR, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında iki anlamlı pankart taşıdı. Futbolcular, hafta içinde annesini kaybeden takım arkadaşları Serdar Özkan'ı unutmadı. Isınmaya 'Başın Soğulsun Serdar Özkan' ifadesini taşıyan pankart ve aynı sözlerin yazılı olduğu siyah tişörtlerle çıkan futbolcular, arkadaşlarına destek için atılan gollerden sonra Serdar Özkan'ın formasını kameraya gösterdiler. Ayrıca iki takım birlikte 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale' yazılı pankartla çıktı. İki pankart da karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlardan büyük alkış aldı. Ayrıca karşılaşmadan önce Çanakkale şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşu da gerçekleştirildi.ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına kadroda önemli değişiklikler yaparak çıktı. Cezası biten Nazım Sangare'ye yine savunmanın sağında görev veren Korkmaz, Cissokho'yu da solda oynattı. Stoperleri ise Celustka-Diego ikilisinden oluşturdu. Chico uzun bir aradan sonra gerçek mevkisi olan ön liberoya geçerken sağ açıkta Amilton, sol açıkta Fredy görev yaptı. Doukara, Bülent Korkmaz'ın bu maçta da tercih ettiği gol silahı oldu. Hakan da daha ileriye dönük bir orta alan oyuncusu olarak tercih edildi.ANTALYA derbisi olarak adlandırılan Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilgi çok azdı. Karşılaşmayı yaklaşık 10 bin civarında taraftar topluluğu izledi. Karşılaşma için Alanya'dan gelen 300 kişilik bir Alanyaspor taraftar grubu da konuk taraftar tribünlerinde takımlarına destek vermeye çalıştı.ANTALYASPOR ile Aytemiz Alanyaspor, tarihlerindeİki takım arasında oynanan 19 karşılaşmada Antalyaspor 9 kez kazanırken 5 kez Alanyaspor galibiyet aldı, 5 maç da berabere bitti. Süper Lig'de ise iki takım arasındaki hiçbir maç berabere bitmedi. Oynanan 6 maçın 3'ünü Antalyaspor, 2'sini Alanyaspor kazandı.