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Ameliyata akülü arabayla gittiler

Giriş Tarihi: 17.3.2019
Ameliyata akülü arabayla gittiler
ANTALYA'NIN Elmalı ilçesi Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilecek çocukların korku ve endişelerini yenmeleri amacıyla uygulanan proje kapsamında, çocuklar ameliyathaneye akülü arabayla gidiyor. Başhekim Dr. Burak Emre Demir, "Hastanemiz idaresi tarafından planlanan ve ilçemiz hayırseveri tarafından bağış yapılan akülü araba ameliyata gidecek çocuklar için kullanılmaya başlandı. Bu uygulama ile çocuklar sedye yerine akülü arabayla eğlenerek ameliyata gidiyor. Çocuklarımızın hastane korkularını unutturup rahat şekilde ameliyathaneye girdiklerini görmek herkesi mutlu ediyor" dedi.
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Ameliyata akülü arabayla gittiler
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