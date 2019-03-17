Çiftçiye özel market

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Mola evleri, esnaf çalıştayı, okul birincilerine tatil, gezi teknelerine plaka gibi Türkiye'de birçok alanda ilklere imza atan Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarım alanında da büyük bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. Çiftçiye nefes aldıracak Tarım Marketler açılıyor. Maliyeti düşürecek bu marketlerde çiftçi için gübre, fide, solarizasyon naylonu ve sera ipi gibi ana kalemlerdeki girdiler piyasa fiyatının yüzde 20 altında satılacak.Yılda 700 bin lira değerinde 100 bin zeytin, ceviz ve badem fidanı ile 4.6 milyon lira değerinde 6 milyon sarı ve mavi yapışkan tuzak da toplu ihale yoluyla alınarak, çiftçiye yüzde 50 indirimli satılacak. Turunçgillerde zirai mücadele için ise yıllık 300 bin lira tutarında 6 milyon avcı böcek çiftçilere ücretsiz dağıtılacak.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 5 yılda çiftçiler için 1 milyar liranın üzerinde yatırım ve destek sözü verdi. Girdi maliyetlerinin artması nedeniyle istediği düzeyde gelir elde edememekten yakınan çiftçiye 'Tarım Marketler' ile destek olmayı hedeflediklerini belirten Türel, tarım Marketlerin ilçelerde belediyeye ait hallerde açılacağını ve üreticiye önemli bir destek sağlanacağını söyledi.Tarım için yapılacak toplam yatırım ise 700 milyon lirayı aşacak. Yatırımlarda aslan payı 500 milyon lira ile Kaş, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde kurulacak modern haller olacak. Ayrıca 52 milyon lira yatırım ile Finike, Manavgat, Kemer ve Kumluca'ya soğuk hava depoları kurulacak. 24 mahallede ise 41 milyon lira yatırım bedeliyle yeni kapalı sistem sulama sistemi yapılacak. Çiftçilere sulama malzemesinde 15 milyon lira destek sağlanacak. Büyükşehir, üretimin her aşamasında üreticinin yanında yer alacak. Türel çiftçilerin, TİGEM ve Tarım Kredi Kooperatiferi gibi kamu kurumlarından aldığı sertifikalı buğday, karabuğday, arpa, mısır, buğday ve yonca tohumlarının 20 dekara kadar olan tohum ihtiyacının yüzde 20'sinin de yine Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını duyurdu.BAŞKAN Türel, Büyükşehir Tarım Marketleri ile yılda 60 milyon liranın üzerinde destek sağlanacağını ve uygulamanın tüketiciye yansıyacağını vurguladı. Başkan Türel, maliyetlerde yaşanacak düşüş ile Türkiye'nin örtüaltı üretim merkezi olan Antalya'da piyasa fiyatlarının kontrolsüz yükselmesini engelleyeceklerini de kaydetti.ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sulama birliği ve kooperatiflerine sulama suyunda elektriği bedava kullandırarak sulama maliyetlerini yarıya düşürdüklerine dikkat çeken Türel, yeni dönemde tüm sulama birlik ve kooperatiflerine sulama suyunda elektriği bedava kullandıracaklarını açıkladı. Türel, 80 milyon lira yatırım ile 15 MW gücünde yeni güneş tarlaları kurarak Antalya'daki tüm sulama birlik ve kooperatiflerinden hizmet alan tüm çiftçilere sulamada elektriği bedava kullandıracaklarını açıkladı.