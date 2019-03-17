Fuarda yazarlar geçidi

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini düzenlediği çevre temalı Kepez Kitap Fuarı, hafta sonunda da okurları yazarlarla bir araya getiriyor. Bugün sona erecek olan 2. Kepez Kitap Fuarı, hafta sonu yine bir çok yazarı ağırladı.Ünlü sanatçı İclal Aydın'da fuara katılarak okuyucuları için kitaplarını imzaladı. Fuara, Wahire Mine Çiftçi, Uğur Tuna, Ali Yılmaz, Saniye Ucun, Öztürk Acun, Reyhan Erdoğan, Coşkun Genç, Savaş Ünlü, Fahri Coşkun, Mustafa Koçyiğit, Güldem Şahan, Hasan Tanrıverdi, Necati Demirci, Kahraman Tazeoğlu, Nilgün Bodur, Erhan Çelik, Yeşim Akıncı, Zekeriya Efiloğlu, Fatih Çıtlak, Meriç İzgi, Okan Yiğit, Işık Ögütçü, Hediye Tekin, gibi bir çok ünlü ismi imza günlerinde okuyucuları ile bir araya geldi.