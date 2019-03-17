İttifakı makam için kurmadık

BUGÜN NELER OLDU

AK Antalya Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti İlçe Başkanlığına Kemal Sancaktar'ın getirildiğini açıkladı.Partide ilçenin mahalle temsilcileriyle bir araya gelen Taş, "Burada başta Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ülkemizin bekası için, bayrağımız ve vatanımız için, ülkemize, Korkuteli'mize, Antalya'mıza hizmet etmek için siyaset yapıyoruz. AK Parti belediyeciliği birilerinin makam mevki edinme ve edindirme yeri, birilerinin makam mevki için partisine ihanet etme yeri değildir. Biz buna müsaade etmeyiz ve asla da böyle bir şey olmayacak" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bu trenden inenler bir daha binemezler' dediğini aktaran Başkan Taş, "Başkanımız bugüne kadar geri adım atmadı. Dik durdu ve biz dik durduğu için, diklenmeden mazlumların yanında olduğu için sevdik. Ülkesine, milletine hizmet ettiği için sevdik. Yaşadığımız süreçte biz hiçbir şey kaybetmedik. Allah'ın izniyle Korkuteli'nde hiçbir kaybımız yok. Milletimiz, bizim tabanımız, bu ittifakın neden yapıldığını, bu ittifakta amacın ne olduğunu çok iyi biliyor. Biz birilerine makam ve mevki kurmak için bu ittifakı kurmadık. Bu ittifakın kuruluş amacı, vatana, millete, Korkuteli'ne ve Antalya'ya hizmet etmek" diye konuştu.AK Parti Antalya İl Başkanı Taş, "Menderes Türel, Büyükşehir Belediye Başkanı aday olurken, Ömer İşlek başkanımız aday olurken millete hizmeti düşündük. Şahsi hesaplar, çıkarlar ve küçük hesaplar peşinde koşmadık ve hiçbir zaman da koşmayacağız" ifadelerini kullandı.