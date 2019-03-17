Macera parkı sezonu açtı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Aksu ilçesinde hizmet veren 'Dosam Paintball Outdoor Events Park Antalya Paintball', 2019 sezonunu açtı. Adrenalin dolu anların yaşandığı parkura en çok İranlı tatilciler ilgi gösteriyor. Bu kapsamda yılın ilk turistlerini ağırlayan Antalya Paintball, Nevruz Bayramı tatilinde Antalya'ya gelecek İranlı turistleri bekliyor. İranlılar için Nevruz Bayramı'nın önemine dikkat çeken Ali Bilgiç, "İranlılar paintball oyununa bayılıyor. 10 dakika oyun oynamak için gelen gruplar 3- 4 saat parkurda kalıyor" dedi. Turistlerin yanı sıra Antalyalıların da ilgi gösterdiği paintball oyununda, oyuncular hava basınçlı özel silahlardan atılan plastik boya toplarıyla hedeflerini vurmaya çalışıyor.