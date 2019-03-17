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Otomobilden fırladı

Giriş Tarihi: 17.3.2019
Otomobilden fırladı
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan sürücü araçtan fırlayıp yola savruldu. Sürücünün yaralandığı kaza, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Araçtan fırlayan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araç sürücüleri yaptı.

EMNİYET KEMERİ
Kaza, Titreyengöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet Ç.'nin kullandığı 07 LFK 52 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle ıslanan yolda kontrolden çıkıp kaymaya başladı. Otomobil refüje çıkıp ağaca çarptıktan sonra durabildi. Otomobilin ağaca çarptığı anda emniyet kemeri takılı olmayan sürücü, araçtan fırlayıp yola savruldu. Yaralanan Ahmet Ç.'ye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Ç.'in tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

HIZ KESİCİ İSTEDİLER
Kazanın meydana geldiği yerde evi bulunan vatandaşlar, meydana gelen kazalar yüzünden korku içerisinde olduklarını, çocuklarının okuldan eve gelişi sırasında da aynı tehlikelerin yaşandığını belirterek, acilen hız kesicisi yapılmasını istedi.
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Otomobilden fırladı
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