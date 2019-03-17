Palyaçodan masallar

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ÇOCUK polikliniklerinin küçüklerin hayal dünyasına göre düzenlendiği Finike Devlet Hastanesi'nde serviste yatan çocuklar için çizgi film ve masal saati uygulaması başlatıldı. Hasta çocuklara palyaçodan masal dinleme imkanı sunuldu. Hastanede çocuk hastaların hastaneden korkmaması ve moral desteği sağlanarak tedavi edilebilmeleri amacıyla başlatılan uygulamada, polikliniklere hayvan figürlerinin yer aldığı yataklar koyuldu. Hastanede sıra bekleyen çocuklara ise balon hediye ediliyor. Çocukların palyaço eşliğinde daha keyifli vakit geçirmeleri sağlanırken, yattıkları yerden büyük ekran televizyonlarda çizgi film izleme imkânı da verildi.Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yücel Kurt, çocuk hastaların tedavilerini alırken, rahat etmeleri için hayal dünyalarına uygun servis ve poliklinik şartları hazırladıklarını söyledi.