Talimatı millet verir

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AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Kaş Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş'ın proje tanıtım toplantısına katıldı ve "Türkiye eski Türkiye değil. Biz onlara sormadan bu milletin, bu memleketin menfaatine ne varsa onların hepsini yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Biz onlardan değil, milletten talimat alan hareketiz" dedi. Uslu, HDP'nin CHP ve İP'ye çalıştığını belirterek, "Bunu iyi görmek lazım. Kim kimle yürüyor ona bir bakın. Ben Kaşlı kardeşlerimin ona bakacağını düşünüyorum. Bu yerel seçimle bu zihniyetin ne istediğini, bizim ne istediğimizi iyi anlamak lazım" diye konuştu.Belediye Başkanı Halil Kocaer'e teşekkür eden Uslu, "Mutlu Ulutaş'ın aday olmasından mutluyuz. Biz Kaş'a güveniyoruz. Mutlu insan, mutlu şehir, mutlu Kaş. Adayımız Mutlu Ulutaş" diyerek sözlerini tamamladı.