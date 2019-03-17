Üç boyutlu yaya geçidi önlemi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasına geçildi. Üç boyut sayesinde sürücüler önlerinde bir yükseklik varmış gibi algılayıp hızlarını azaltıyor, öğrenciler de okullarına daha güvenli ulaşıyor.İlk üç boyutlu yaya geçidi uygulaması Meydankavağı Mahallesi Mustafa Asım Cula Ortaokulu için yapıldı. Okul öğrencilerinden Arda Biçimsever, 3 boyutlu yaya geçidinin 'çukur varmış' algısı oluşturduğunu belirterek sürücülerin artık yavaşladığını söyledi. Alparslan Taşkınöz de taşıtların yaya geçidi olmasına rağmen eskiden hiç yavaşlamadığını ama 3 boyut sayesinde frene bastıklarını anlattı. Kadir Diyar ise karşıdan karşıya geçmelerinin rahatladığını belirterek, "Araçlar ilerden tümsek var gibi görüyor ve yavaşlayarak geliyor" dedi. 7'nci sınıf öğrencisi Rauf Tayfur ise "Çok beğendik. Bize yaradı" diye konuştu.