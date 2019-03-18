Hem sağlığına hem hayallerine kavuştu

Antalya'da önce ağabeyinden, sonra da kadavradan yapılan böbrek nakliyle hayata tutunan 38 yaşındaki Eşref Bulut, azmiyle örnek oldu. Eşref Bulut'a henüz 14 yaşındayken rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyaliz tedavisi süren Bulut, eğitim hayatını hiç aksatmadı. Ağabeyi Muhammet'den 2000'de alınan böbreğin nakledilmesiyle rahatlayan Bulut, Akdeniz Üniversitesi Seramik Bölümü'nden 2008'de mezun oldu.

EĞİTİMLE YAŞAMA TUTUNDU

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken nakledilen böbreğin artık çalışmadığını öğrenen Bulut, aynı hastanede tekrar diyaliz tedavisi almaya başladı. Sağlık Bakanlığı Engelli Memurluk Sınavı'nı kazanan Bulut, tedavisinin sürdüğü hastaneye memur olarak atandı. Hem çalışıp hem de tedavisini düzenli yaptıran Bulut, 2016'da kadavradan nakille ikinci kez hayata tutundu. Hep öğretmen olmak isteyen Bulut, 2018'de girdiği KPSS ile hayaline kavuştu. Kepez Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde özel çocuklara öğretmenlik yapan Bulut, "Çocukluk hayalime ulaştım" dedi.