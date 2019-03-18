Kano yarışında kıyasıya rekabet

ANTALYA'NIN Serik ilçesinde düzenlenen Gloria Kano Cup 2019 Yarışları tamamlandı. Yarışlara Ukrayna, İngiltere ve Danimarka gibi 11 ülkeden 160 sporcu katıldı.
Acısu Deresi'nde 5 bin metre yarışında kürek çeken sporcular, kıyasıya yarıştı. Yarışmada Büyük Kadın C1 kategorisinde birinciliği Belarus'tan Klimava Volha,
Büyük Erkek C1 kategorisinde ise birinciliği Ukrayna'dan Yurii Vandiuk
kazandı. Yarışmacılara ödüllerini Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Antalya İl Spor Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu takdim etti.