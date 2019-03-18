Kano yarışında kıyasıya rekabet

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Serik ilçesinde düzenlenen Gloria Kano Cup 2019 Yarışları tamamlandı. YarışlaraAcısu Deresi'nde 5 bin metre yarışında kürek çeken sporcular, kıyasıya yarıştı. Yarışmada Büyük Kadın C1 kategorisindeBüyük Erkek C1 kategorisinde ise birinciliğikazandı. Yarışmacılara ödüllerini Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Antalya İl Spor Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu takdim etti.