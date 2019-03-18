Kazadan kurtuldu kuzusunu sordu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da Düdençayı'nda bir gün arayla ikinci araç kazası yaşandı. Ertuğrul Yılmaz'ın kontrolünden çıkan minibüs, savrularak, Düdençayı'na düştü. Yılmaz, yüzerek, sudan çıktı. Suya gömülen minibüsten çıkan Rümeysa Çakmak ise aracın üzerinde yardım bekledi. Halatla minibüse ulaşan itfaiye erleri, Rümeysa Çakmak'ı kurtardı. Yılmaz'ın araçta bulunan kuzusu da itfaiye ekibince kurtarıldı. Yılmaz, "Yaşıyorsun demek canım benim" diyerek, kuzuya sarıldı. Aynı bölgede, önceki gece çaya uçan araç sürücüsü Mustafa Altıntaş ölmüştü.