Kumluca’da aday tanıtımı

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Antalya'nınKumluca ilçesinde Cumhur İttifakı'nın Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya ve meclis üyesi adaylarının tanıtım töreni gerçekleştirildi. Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen aday tanıtım toplantısına, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven ile AK Parti ve MHP yöneticileri katıldı.Mustafa Köse, "Kendini sevdiremeyen, projelerini, yaptığı işleri de sevdiremez. Ne yaparsanız yapın, gönülden yapıyorsanız değer katıyorsunuz" derken, Atay Uslu ise "AK Parti proje üreten bir partidir. Başkaları gibi yalan üreten bir parti değiliz" diye konuştu. Yaptığı hizmetlerden bahsederken, yatırım projelerini anlatan Çetinkaya, "Önümüzdeki dönemde yaşanacak değişime ayak uydurabilecek 7 ana başlıkta 79 proje hazırladık" diye konuşu. Projeler arasında Tekne Parkı, Sarnıçtepe Teleferik Projesi, Kanal Kumluca ile Salça Meyve Suyu ve Sebze-Meyve Kurutma Fabrikası dikkat çekti.