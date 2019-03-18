BUGÜN NELER OLDU

MuratpaşaBelediyesyor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni deplasmanda 28-30 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Paşanın Melekleri, yarı finalde Yenimahalle ile karşılaşacak. A Milli kadın hentbol takımının 19 – 24 Mart tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirileceği kamp kadrosu da açıklanırken, Muratpaşa'dan 5 oyuncu milli kadroda yer aldı. Milli Takım'a en fazla oyuncu gönderen kulüp olan Muratpaşa'dan 3 oyuncu da Genç Milli Takım'a gitti.