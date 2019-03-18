Sudanlı saldırgan tacizden serbest kaldı

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Antalya'nınKemer ilçesindeki bir otelde kaçak işçi olarak çalışan Sudanlı Dominic Ngor Angok (23), 5 ev kadınını taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti. Şikayetçi kadınlar A.Y. (44), N.A. (37), İ.E. (42), Y.A.(41) ve Y.B. (44), "Serbest kalınca bizi bu kişiden kim koruyacak" diye isyan etti. Tutuklu sanığın 2'si çocuk 3 kişiyi yaralamasıyla ilgili dava ise devam ediyor. Saldırı, 1 Eylül'de yaşanmıştı. Olayda, biri 15 diğeri 6 yaşında iki kız çocuğunu yaralayan Angok, çocukları kurtarmak için gelen İrfan Bozdoğan'ı da başına taş vurarak ağır yaralamıştı. Angok'un akli dengesinin tespiti için Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verilerek, duruşma da ileri bir tarihe ertelendi