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Sudanlı saldırgan tacizden serbest kaldı

Giriş Tarihi: 18.3.2019
Sudanlı saldırgan tacizden serbest kaldı
Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde kaçak işçi olarak çalışan Sudanlı Dominic Ngor Angok (23), 5 ev kadınını taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti. Şikayetçi kadınlar A.Y. (44), N.A. (37), İ.E. (42), Y.A.
(41) ve Y.B. (44), "Serbest kalınca bizi bu kişiden kim koruyacak" diye isyan etti. Tutuklu sanığın 2'si çocuk 3 kişiyi yaralamasıyla ilgili dava ise devam ediyor. Saldırı, 1 Eylül'de yaşanmıştı. Olayda, biri 15 diğeri 6 yaşında iki kız çocuğunu yaralayan Angok, çocukları kurtarmak için gelen İrfan Bozdoğan'ı da başına taş vurarak ağır yaralamıştı. Angok'un akli dengesinin tespiti için Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verilerek, duruşma da ileri bir tarihe ertelendi
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Sudanlı saldırgan tacizden serbest kaldı
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