Turizm için ortak projeler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da turizm temsilcileriyle bir araya geldikten sonra, Serik ilçesinde Cumhur İttifakı'nın seçim koordinasyon merkezini açtı. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve AK Parti Serik Belediye Başkan Adayı Enver Aputkan da katıldı.

12 AY TURİZM OLACAK

Bakan Ersoy, Antalya'nın iki önemli sektörünün tarım ve turizm olduğunu belirterek, seçimlerin özellikle turizm konusunda önemli olduğunun ifade etti. Bakanlık olarak amaçlarının turizmi 12 aya yaymak olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Turizmi tabana yaymak istiyoruz. Turizm, tabana yayıldığı zaman başarılı olur. Bölgede yaşayan halk da turizmden gelir elde etmeyi başardığında, o zenginlikleri halkla paylaşmaya başladığımızda turizm sektörü bölgede kalıcı olacaktır" diye konuştu.

BİRLİKTE GELİŞTİRECEĞİZ

Bu amaçla belediye başkanlarıyla projeler geliştirdiklerinin altını çizen Bakan Ersoy, "31 Mart'ı gerçekten Alanya'dan Kaş'a, Kalkan'a kadar herkesin sorumluğu dahilinde kazanmamız gerekiyor çünkü turizm Türkiye'de stratejik sektör olarak ilan edildi. Her türlü desteği, yetkiyi alıyoruz. Bunun karşılığını vermemiz gerekiyor" diye konuştu. Ersoy, belediye başkanlarının projelerinin hayata geçirilebilmesi, başarılı olabilmesi için Ankara'dan her türlü desteği vereceklerini, turizmi birlikte geliştireceklerini kaydetti.