Anne ve oğlunun dramı

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ANTALYA'DA kanserle mücadele ederken oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrenen Yaşar T. (56), hem kendi hem de oğlu için savaş veriyor. 2005 yılında kanser teşhisi konulan, iki memesi ve rahmi alınan Yaşar T.'nin 2011 yılında kurtulmak üzere olduğu hastalığı oğlunun bağımlı olduğunu öğrenince nüks etti. Bir yandan kanser tedavisine devam eden diğer yandan oğlunun kurtuluşu için çabalayan Yaşar T. oğlunu tedavi ettirebilmek için komşularına bankadan kredi çektirdi ama 34 yaşındaki oğlu A.G.G. çip tedavisinden sonuç alamadı ve tekrar uyuşturucu madde kullanımına başladı.Oğlu için umut arayışını sürdüren Yaşar T., "Kanseri yendim ama bu illete yenildim. Oğlumun kurtulması için destek bekliyorum" dedi. A.G.G. ise tedavi olmakta kararlı olduğunu belirtti.