Burdur Kemer’e Başkan’dan ödül

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'UN Kemer Belediyesi yerel seçimlerde 51 il içerisinde AK Parti adına en fazla oyu alan ilk 5 ilçe arasına girdi. Kemer Belediye Başkanı İsmail Özay, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti Değerlendirme ve İstişare Kampı'nda ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.Yüzde 72.27 oy oranıyla en başarılı ilçe belediye başkanları arasında yer almanın gururunu yaşadıklarını anlatan İsmail Özay, "AK Parti'nin gönül belediyeciliğine inanan, destek veren ve her zaman yanımızda olan tüm Kemerli hemşerilerim ve teşkilatım adına ödülü aldım. Bu başarı onların eseri" dedi. AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi de başarılı sonuç için teşkilatına teşekkür etti.