Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Çocuklardan iz bırakan proje

Çocuklardan iz bırakan proje

Giriş Tarihi: 30.4.2019
Çocuklardan iz bırakan proje
HYUNDAİ ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) okunmuş kitapları toplayarak ihtiyacı olan çocuklara ulaştırıyor. Antalya Hyundai Bayii Cangarlar Otomotiv'de gerçekleştirilen organizasyonda, öğrencileri, okudukları kitapları ihtiyacı olan diğer arkadaşlarıyla paylaştı. Gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında çocuklar, el izleriyle 2 yağlı boya tablo oluştururken, aldıkları hediyelerle de mutluluklarına yeni mutluluklar ekledi. Cangarlar Otomotiv Genel Müdürü Hakan İbaç, çocukların geleceğinde önemli bir katkı sağlanmasının ümit edildiği organizasyon ile paylaşım duygusunun aşılanmak istendiğini söyledi. İbaç, "Geleceğe umutla bakan çocuklar için birçok kitap topladık" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuklardan iz bırakan proje
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN