Çocuklardan iz bırakan proje

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HYUNDAİ ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) okunmuş kitapları toplayarak ihtiyacı olan çocuklara ulaştırıyor. Antalya Hyundai Bayii Cangarlar Otomotiv'de gerçekleştirilen organizasyonda, öğrencileri, okudukları kitapları ihtiyacı olan diğer arkadaşlarıyla paylaştı. Gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında çocuklar, el izleriyle 2 yağlı boya tablo oluştururken, aldıkları hediyelerle de mutluluklarına yeni mutluluklar ekledi. Cangarlar Otomotiv Genel Müdürü Hakan İbaç, çocukların geleceğinde önemli bir katkı sağlanmasının ümit edildiği organizasyon ile paylaşım duygusunun aşılanmak istendiğini söyledi. İbaç, "Geleceğe umutla bakan çocuklar için birçok kitap topladık" dedi.