Dikkat bu bir soygundur

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ANTALYA'DA bir bankanın ATM'sine para transferi yapılırken görevlileri etkisiz hale getirerek 69 bin 760 lira çalan kar maskeli soyguncuların, film setindeymiş gibi hareket ettikleri, filmlerde duymaya alış olduğumuz replikleri kullandıkları ortaya çıktı. 31 Ocak'ta yaşanan soygunla ilgili iddianame hazırlandı. 11 Şubat'ta gözaltına alınan 5 şüpheliden, tutuklu sanıklar E.T. (25), F.B. (25) ve M.P. (28) hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.İddianameye göre F.B., ATM'nin kapısını açık görünce içeri girdiklerini ve görevlilere, 'Bu bir soygundur, ellerinizi başınızın üstüne koyun, paraları teslim edin' dedi. F.B., bölüştükleri paradan kendi payına düşen kısımdan 6 bin lirasını Suriyelilere dağıttığını, 12 bin lirasını ise gömdüğünü öne sürdü. E.T. ise ifadesinde yakalanmaktan korktuğu için paraları evlerindeki odun sobasında yaktığını öne sürdü.