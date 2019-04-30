Finike portakalını dünyaya satıyor

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ANTALYA'DA girişimci işadamı Mete Apaydın, kurduğu 'portakalbahcem' internet sitesiyle Finike portakalını dünyaya pazarlıyor. Yıllık ortalama 700 ile 800 ton portakal pazarlayan Mete Apaydın, ürün gamını geliştirdi. Portakal cipsi şeklindeki kurutulmuş dilimleri ambalajlayan Mete Apaydın, yeni ürünlerini Finike'de anaokullarında tanıtmaya başladı.Dünyanın birçok yerinden bu ürünlerin sipariş edildiğini söyleyen Apaydın, "ABD, Japonya, Romanya ve Almanya olmak üzere pek çok ülkeden sipariş alıyoruz. Ürünlerimiz genellikle yurtdışında yaşayan Türk vatandaşımız tarafından hediye olarak alınıyor. Özel günlerde çok yoğun talepler oluyor" diye konuştu. Ülke içinde birçok fuarlarda ve farklı bölgelerde standlar açarak tanıtım yaptıklarını söyleyen Apaydın, "Özellikle sosyal medyayı çok aktif kullanıyoruz. 6 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarımız meyve verdi" dedi.