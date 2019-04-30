Havalimanında yeni rekor kırıldı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'YA gelen yabancı turist sayısı 1.5 milyonu aştı. Antalya Havalimanı'na gelen yolcu sayısı 28 Nisan itibariyle 1 milyon 428 bin oldu. Nisan ayında gelen turist sayısı 500 bine yaklaştı. Antalya'da hafta sonunda sezon öncesi bugüne kadar görülen en hareketli dönemlerinden biri yaşandı.Normalde sezon ortasında görmeye alışılan yoğunluk yaşadı. Sadece 27-28 Nisan tarihlerinde 123 bin 830 turist Antalya'ya geldi. Bu durum hava trafiğine de yansıdı. Hafta sonu iki günlük dönemde bin 560 uçak iniş kalkış yaptı. Bunun bin 267'si dış hatları kullandı. Saat başı z 33 uçak inişkalkış işlemi gerçekleştirdi.